Lí Marttins e JP Mantovani relembram início da relação no Acerte ou Caia! Eles se conheceram há nove anos, quando participaram juntos de A Fazenda Novidades|Do R7 29/10/2024 - 10h38 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h38 )

O casal se divertiu no décimo episódio do game Reprodução/RECORD

O amor estava no ar do Acerte ou Caia! JP Mantovani foi o nono participante chamado para o duelo pela líder Maurren Maggi. Aproveitando a deixa, Tom Cavalcante quis saber sobre a carreira do modelo e relacionamento com Lí Marttins. O casal esbanjou carisma e sintonia.

O apresentador perguntou qual era a relação entre o famoso e a filosofia: “Fui modelo lá atrás, mas nunca deixei de estudar. Comecei em 1993 trabalhando, mas estudei. Entrei na faculdade de Direito, e lá tive um ‘start’ sobre filosofia e os pilares da civilização ocidental, filosofia, direito romano e cristianismo. Acabei me aprofundando nesses estudos até hoje.”

JP explicou que modelou na Europa, e em seguida, participou do programa Tudo É Possível com a Ana Hickmann. A partir dessa participação, ele foi convidado para A Fazenda 8 e encontrou Lí: “Foi o maior prêmio da minha vida!”

Tom chamou Lí para a conversa e ela contou que a relação completou nove anos: “Ele é maravilhoso, um ser-humano fantástico. Não vou ficar fazendo muita propaganda aqui, se não a mulherada fica de olho”, brincou. A cantora revelou que ela é mais ciumenta que o marido, e Tom soltou: “Se eu fosse você andando com um cabra bonito assim na rua, andava amarrada a ele!”

O modelo encarou a disputa contra Maurren e respondeu apenas duas perguntas, caindo no buraco na terceira!

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

