Lorena Coutinho compartilha expectativa para o Acerte ou Caia!: 'Quero ganhar, meu povo!' A repórter da RECORD participa da edição deste domingo (2) do game show comandado por Tom Cavalcante; saiba mais! Novidades|R7 31/01/2025 - 19h51 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h51 )

A jornalista Lorena Coutinho vai encarar o Acerte ou Caia! neste domingo (2) Reprodução/Instagram

Cair no buraco do Acerte ou Caia! é, definitivamente, a última coisa que os participantes do game show comandado por Tom Cavalcante querem. A repórter Lorena Coutinho, da RECORD, vai encarar o jogo na edição deste domingo (2) e já expressou sua animação em participar do programa nas redes sociais.

A jornalista disputa o prêmio de até R$ 300 mil ao lado do ator Fernando Sampaio, da influencer Carol Narizinho, das atrizes Gleici Damasceno e Lidi Lisboa, do ex-participante do Power Couple Brasil, Hadson Nery, da dupla de cantores Rosa e Rosinha (que concorre separadamente), do funkeiro MC Kekel, e dos comediantes Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela) e Rapha Velez (Gaby).

Em dinâmica do game show nas redes, foram apresentadas diversas situações em potencial para Lorena. E no fim, ela afirmou que prefere ficar confinada em um reality show, correr uma maratona e comer 50 hot dogs a ter que cair no buraco. “Eu quero ganhar o Acerte ou Caia!, meu povo!”, declarou ela.

Nos comentários, já teve fã que garantiu a torcida pela repórter: “Já ganhou!”.

‌



“Comer 50 hot dogs foi tudo. Adorei o começo, você é demais hoje e sempre!”, enalteceu uma seguidora.

O público aproveitou para reforçar o quanto está curtindo o game e Tom Cavalcante: “Que programa divertido, minha gente!”, escreveu um internauta.

‌



Confira o post:

O Acerte ou Caia! vai ao ar nesse domingo (2), a partir das 16h, na tela da RECORD.