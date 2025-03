Matheus Ueta fatura quase R$45 mil e se torna o participante mais jovem a vencer o Acerte ou Caia! O campeão da edição do último domingo (30) preferiu não arriscar no Desafio Final Novidades|Do R7 31/03/2025 - 18h29 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h29 ) twitter

O grande vencedor do Acerte ou Caia! do último domingo (30) foi o ator e influenciador Matheus Ueta, que levou para casa o prêmio de R$44.875 Antonio Chahestian/RECORD

Um novo grupo de onze famosos disputou, no último domingo (30), mais uma edição do Acerte ou Caia!, o game show comandado por Tom Cavalcante que já virou sensação no país.

O grande vencedor do programa foi o ator e influenciador Matheus Ueta, que levou para casa o prêmio de R$44.875. Contido e pé no chão, como ele mesmo diz, Matheus preferiu não se arriscar no Desafio Final e ficou com metade do valor acumulado, que era de R$89.750.

Animado com a vitória, Matheus já sabe o que fazer com o dinheiro que faturou. “Sou uma pessoa bem tranquila, não gosto de gastar demais, e é um ótimo dinheiro, mas guardado, para juntar um pouquinho mais. Sempre tive muita vontade de comprar uma casa fora do Brasil e vai fazer parte da vaquinha para comprar esse imóvel”, pontuou o vencedor.

Matheus também falou sobre sua estratégia, e o motivo não ter topado participar do Desafio Final. “Eu sou muito sistemático, né? Então, vim na minha cabeça com um número. Se eu fosse ficar com R$35 mil ou menos, eu iria para o Desafio Final mas, acima disso, pararia. Então, resolvi seguir a minha técnica para não ter arrependimento depois”, explicou.

A edição do game show contou ainda com a participação de Ana Paula Renault, Ana Zimerman, Anahí Rodrighero, Igorfina, Flávia Noronha, Gui Araújo, Igorfina, Lucas Veloso, Márcia Dantas, Phelipe Siani e Ricardo Macchi.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A íntegra de todas as edições do game show está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

