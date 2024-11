Maurren Maggi derruba todos os adversários e vence o décimo episódio do Acerte ou Caia! Neste domingo (27), a medalhista olímpica venceu de forma invicta e faturou R$ 60.001, metade do prêmio acumulado, já que não aceitou participar do Desafio Final Novidades|Do R7 28/10/2024 - 13h25 (Atualizado em 28/10/2024 - 13h37 ) twitter

Maurren Maggi é a grande campeã do décimo episódio do game show Divulgação/RECORD

Mais uma disputa emocionante marcou o décimo episódio do Acerte ou Caia! deste domingo (27). Onze personalidades subiram ao palco para disputar o prêmio de até R$ 300 mil no game show comandado por Tom Cavalcante na RECORD.

Após um sorteio entre os competidores no painel eletrônico, Maurren Maggi começou como líder da disputa e daí em diante só deu ela, em um verdadeiro passeio, como fazia nas pistas de atletismo pelo mundo.

Medalhista de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim/2008, Maurren venceu cada um de seus dez oponentes e mandou todos para o buraco. A ex-atleta começou desafiando a ex-BBB Maria Melilo, que após algumas rodadas não soube responder qual é o “estabelecimento comercial em que se realiza a transação de moedas estrangeiras”. A resposta correta era “casa de câmbio”, e Maria foi eliminada.

Na sequência, Maurren despachou para o buraco Erika Schneider, Any Borges, Rico Melquíades, Juliana Boller, Tonzão Chagas, Júlio Beviláqua (o Ken humano), Mônica Carvalho e JP Mantovani. O último a ser desafiado pela ex-atleta foi o ator Mateus Carrieri. O ator bem que tentou, mas também caiu diante da Maurren.

‌



A medalhista olímpica chorou de emoção com a conquista e, com um prêmio acumulado de R$ 120 mil, Maurren preferiu não dar sorte ao azar e recusou participar do desafio final, quando poderia dobrar essa quantia, ou perder tudo, caso não conseguisse responder dez perguntas em no máximo dois minutos. Com isso, conforme as regras do jogo, a ex-atleta levou para casa metade do valor, R$R$ 60.001.

E no próximo domingo (3), tem mais Acerte ou Caia!, com um timaço de celebridades: Fernandinho Beat Box, Maíra Charken, Thiago Servo, Fernanda Keulla, Wellington Muniz (Ceará), MC Gui, Aline Campos, Erick Ricarte, Karen Hils, Fábio Villa Verde e Nadine Gerloff.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

