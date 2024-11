MC Gui conta sobre novas carreiras no Acerte ou Caia!: ‘Sou paraquedista, piloto e lutador’ O funkeiro está se destacando em corridas da Nascar no Brasil e foi até campeão Novidades|Do R7 04/11/2024 - 14h24 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você sabia das novas profissões do MC? Divulgação/RECORD

Além de funkeiro, MC Gui está acumulando profissões cheias de adrenalina na carreira. O cantor revelou detalhes de sua vida durante a participação no décimo primeiro episódio do Acerte ou Caia! Gui não venceu o duelo, mas esbanjou simpatia!

Ele foi chamado para o terceiro embate com o líder do episódio, o humorista Ceará. Tom Cavalcante aproveitou para perguntar como estava a carreira do MC no boxe: “Arrumei mais um problema para a minha mãe, ela fica desesperada. Também sou piloto profissional agora, fui campeão em 2023. Tô na Nascar BR. A dos Estados Unidos é muito famosa porque os americanos são alucinados por velocidade. Aí a Nascar veio fazer o experimento de trazer a categoria para o Brasil.”

Segundo Gui, no ano de estreia da corrida, ele já foi campeão: “A premiação, recebi no mesmo palco, lá no Tennessee, nos Estados Unidos. É uma adrenalina muito diferente, sou paraquedista, piloto e lutador. São três adrenalinas muito boas de sentir, gosto muito, e MC!”

Gui respondeu quatro perguntas corretamente no duelo, mas escorregou ao não saber qual era o nome da técnica que cultiva árvores em miniatura, o bonsai. Antes de cair, ele mandou beijo para toda a família e amigos. Ainda deu tempo de falar com quem será a próxima luta de boxe: “Com o Bambam!”

‌



Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!