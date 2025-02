Moisés Lima revela se prefere errar notas musicais ou cair no buraco do Acerte ou Caia! Para já entrar no clima de game, o músico participou do desafio “O que você prefere” nas redes do programa; confira Novidades|Do R7 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

O músico Moisés Lima é um dos participantes do Acerte ou Caia! deste domingo (19) Reprodução/Instagram

Mais um participante do Acerte ou Caia! esteve presente nas redes sociais do programa respondendo perguntas desafiadoras. Entrando no clima de game show comandado por Tom Cavalcante, o músico Moisés Lima foi o escolhido para participar de um desafio: O que você prefere?

As perguntas consistiam em duas opções de respostas e uma delas era cair no buraco. Moisés teve, inclusive, que responder se preferia errar notas em um concerto musical ou cair no buraco. Difícil, não é? Mesmo assim ele não hesitou e respondeu: “Errar notas, com certeza! Porque notas têm milhares que a gente faz durante um concerto, agora cair, é uma vez só. Depois que caiu, já era.”

Confira o vídeo com todas as perguntas abaixo:

O Acerte ou Caia! vai aor ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD.

Veja também: saiba com quem o músico vai disputar o prêmio de até R$ 300 mil no episódio

