Naldo Benny relembra declaração de amor exuberante para Moranguinho em A Fazenda: ‘Invadi a mata!’

Ele se divertiu no nono episódio do programa Divulgação/RECORD

Além de cantor de sucesso, Naldo Benny é conhecido por ser exímio contador de histórias na internet. No nono episódio, o artista foi o primeiro líder do Acerte ou Caia! Divertindo a plateia, ele contou como conquistou o coração de Moranguinho e relembrou declaração de amor extravagante em A Fazenda 14!

Tom Cavalcante comentou a fama de ‘contador de histórias’ de Naldo e o cantor brincou: “Se eu posto foto e vídeo, o pessoal fala que é mentira. Tenho que levar minha consciência à frente e pronto. Eu sei do que estou falando!”

O apresentador perguntou o que Moranguinho achava dos ‘causos polêmicos’ do marido que fazem sucesso na internet: “Eu gostei muito quando tudo isso começou a acontecer, porque foi uma grande oportunidade de mostrar o trabalho dele para essa nova geração, essa galera de internet, mais jovem, que não conhecia toda a história dele de trabalho. [...] Ele fez de um limão, uma limonada”, explicou.

Concordando, Tom alegou que Naldo tem o dom da oratória e perguntou quanto tempo demorou para o cantor conquistá-la. Ele tomou a frente: “Pelado e tocando violão!” O apresentador tomou um susto com a resposta, fazendo a plateia gargalhar, e se afastou: “Então vou tomar uma distância aqui! Não tem perigo, não, né?” Moranguinho também entrou na onda: “Vão falar que é mentira também, mas não é”, confirmou.

Quando Naldo derrubou o quarto oponente, Tom quis saber se Moranguinho tinha pedido algo especial para o marido comprar com o prêmio: “A gente está pensando em uma viagem, Vitória vai sair de férias da escola”, contou sobre a filha.

Então, o apresentador perguntou qual tipo de surpresa o cantor faria para a esposa: “Já fiz muitas e faço sempre, na nossa relação sou o lado romântico”. Moranguinho contou que ama cuidar de Naldo e da família, enquanto ele é mais criativo em surpresas e presentes: “Me pediu em casamento em Londres, na roda-gigante. Foi surpresa! Agora, em A Fazenda, mandou um helicóptero jogar pétalas de rosas. E eu nem sabia que era para mim!”

Naldo revelou detalhes da peripécia: “Eu invadi a mata de A Fazenda quando ela estava participando. Invadi a mata! Deu um problema que você não faz ideia. Porque eu mandei o helicóptero, e pedi... Não tinha nada a ver com o jogo, mas queria demonstrar meu amor por ela, que não estava muito bem de cabeça. Então eu pedi que a produção avisasse ela, só isso!”

Obviamente, a produção não avisou, pois não é permitido interferir no jogo. Naldo lembrou que as peoas entenderam tudo errado, acreditando que as rosas eram para outra participante. Todos deram risadas relembrando a situação.

Após derrotar sete oponentes, ele perdeu o embate para o humorista Mução, e caiu no buraco!

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

