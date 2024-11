Nelson Freitas emociona o público com poesia sobre o tempo no Acerte ou Caia! O ator foi o primeiro líder do episódio e se manteve imbatível até o sétimo duelo Novidades|Do R7 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Nelson arrasou nos duelos do game show da RECORD Divulgação/RECORD

Tranquilo e focado, Nelson Freitas brilhou absoluto do primeiro ao sétimo duelo do Acerte ou Caia! O ator mandou muito bem na estratégia, usou a inteligência, e só perdeu o chão após um embate de quase 20 minutos com Pierre Bittencourt. Antes da queda, recitou uma poesia impecável, marcando o décimo segundo episódio do game.

Nelson foi sorteado como o primeiro líder do dia. Ele engatou uma sequência de sete vitórias, derrubando Larissa Santos, Rosiane Pinheiro, Lucas Viana, Flay, Lipe Ribeiro, Adamastor Pitaco e Mylla Christie. A sorte só mudou de lado quando o ator chamou um antigo companheiro das telas, Pierre, o ‘Mosca’ da primeira versão de Chiquititas.

Eles travaram um embate gigantesco, que durou quase 20 minutos com perguntas em sequência! Sem vidas, Nelson escorregou ao não saber o nome do tempo de descanso que, na medida certa, faz bem à saúde, o ‘ócio’.

Os amigos se abraçaram felizes, e Tom pediu que Nelson recitasse uma poesia. O ator concordou: “Imagine se você tivesse depositado em uma conta de banco todos os dias R$ 86.400. Mas que você deveria gastar isso ao longo do dia, porque no final do dia, essa conta seria zerada, e no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco, ele se chama tempo! Deus nos dá 86.400 segundos para vivermos da melhor forma possível. Amando, ensinando, caindo, levantando e vivendo.”

Finalizada a reflexão, o ator caiu no buraco!

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

