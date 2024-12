Nicholas Torres vence o décimo quinto episódio de Acerte ou Caia! O ator levou a melhor no game show da RECORD e garantiu o prêmio de R$ 44.501 Novidades|Do R7 01/12/2024 - 16h17 (Atualizado em 01/12/2024 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu a participação dele no episódio? Divulgação/RECORD

Os oponentes até tentaram, mas não conseguiram desbancar Nicholas Torres no Acerte ou Caia! O ator garantiu o prêmio de R$ 44.501 no décimo quinto episódio do game show. Ao lado de Tom Cavalcante, o famoso se divertiu no programa!

O elenco do episódio estava animado. Além de Nicholas, participaram Chiquinho (Edílson Oliveira), Dudu Pelizzari, Franciele Grossi, Giovanna Chaves, Kamila Simioni, Kleber Bambam, Marcelo Menezes, Tati Minerato, Thiago Arancam e Valéria Valença.

Com o dinheiro da vitória, Nicholas vai aprimorar seu lado empreendedor: “O prêmio pretendo investir agora com minha empresa, minha marca de vinhos, a gente está fazendo bastante evento, enfim, quero dar uma promovida bacana na marca e investir nos meus empreendimentos”.

Curtiu o episódio?

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Na trave: relembre os líderes que quase venceram o Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sair sem um real no bolso é um dos maiores perrengues dos líderes no Acerte ou Caia! Imagine juntar uma bolada, perder o jogo e ainda cair no buraco? Relembre os famosos que já passaram por esse apuro!