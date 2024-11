Nizo Neto relembra personagens dublados ao longo de 41 anos de profissão Ele foi o penúltimo famoso a perder o chão no décimo terceiro episódio de Acerte ou Caia! Novidades|Do R7 19/11/2024 - 18h22 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h22 ) twitter

Curtiu o episódio com o artista? Divulgação/RECORD

Com uma seleção especial de personagens no currículo, Nizo Neto abrilhantou o 13º episódio de Acerte ou Caia! O dublador foi escolhido pelo líder Daniel Del Sarto para o penúltimo duelo do programa. Apesar de não vencer, Nizo se divertiu e falou da carreira!

Tom Cavalcante questionou há quanto tempo o dublador atuava na carreira, e ele respondeu que está na profissão há 41 anos. Nizo elencou alguns de seus papéis emblemáticos: “Fiz a Tiffany, em As Branquelas, o Ferris Bueller, de Curtindo a Vida Adoidado, fiz o Presto, da Caverna do Dragão, e mais recentemente o Daniel Larusso, em Cobra Kai.”

O apresentador quis saber sobre o personagem da animação Thundercats, e Nizo explicou que dublou Willy Cat, citando uma frase: “Olha ali o Olho de Thundera!”

O artista pediu a palavra para ‘vender o peixe’: “Já que você está falando de dublagem, estou com um curso online de dublagem chamado Versão Brasileira Você”, revelou. Tom aproveitou para citar o crescimento da área por conta do streaming e afirmou: “O Nizo teve a sorte, assim como eu também, da gente ingressar nesse mundo ao lado dos maiores. Os grandes dubladores, o Nizo teve ao lado”, lembrando da Escolinha do Professor Raimundo, onde atuaram juntos.

Dando seguimento ao game, o duelo entre Daniel e Nizo começou bem! O dublador só escorregou na sexta questão, ao esquecer qual era a pessoa responsável pelas refeições escolares, a merendeira. O artista caiu ao som de Hoje é Dia de Maldade, hit do Nego do Borel.

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Na trave: relembre os líderes que quase venceram o Acerte ou Caia!

Sair sem um real no bolso é um dos maiores perrengues dos líderes no Acerte ou Caia! Imagine juntar uma bolada, perder o jogo e ainda cair no buraco? Relembre os famosos que já passaram por esse apuro!