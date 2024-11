Novo time de famosos entra em ação na disputa pelo prêmio de até R$ 300 mil do Acerte ou Caia! neste domingo (1º) As celebridades precisam responder tudo corretamente e no tempo certo, se não, ao invés do dinheiro, terão o buraco como destino Novidades|Do R7 27/11/2024 - 15h14 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h14 ) twitter

11 famosos se reúnem no palco para brigar pelo prêmio em dinheiro Divulgação/RECORD

O Acerte ou Caia! já virou mania nas tardes de domingo da RECORD! E no próximo fim de semana (1º), mais uma edição do game apresentado por Tom Cavalcante promete momentos de disputa, com muita diversão e bom-humor.

Outros 11 famosos se reúnem no palco para brigar pelo prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil. Quem responder certo e no tempo estipulado segue no jogo, mas quem derrapar cai no famoso buraco.

Na nova turma de competidores, estão os ex-participantes do reality Power Couple, Franciele Grossi, Tati Minerato e Marcelo Tchakabum.

Também estarão na competição os atores Dudu Pelizari, Nicholas Torres e Giovanna Chaves, além de Chiquinho, que fez a alegria de muitas crianças como assistente de palco de um programa infantil.

Entre os influenciadores e ex-realities, desta vez tem Kamilla Simioni e Kleber Bambam. E para fechar o time, a ex-modelo Valéria Valenssa e o cantor lírico Thiago Arancam.

Todos precisam estar com as respostas na ponta da língua e somente um deles sairá campeão deste emocionante desafio, para os outros restará somente o fundo do buraco.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Kleber Bambam, Simioni, Nicholas Torres e mais! Veja o elenco do ‘Acerte ou Caia!’ deste domingo (1º):

