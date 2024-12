Paulinho Serra vence o décimo sexto episódio de Acerte ou Caia! O humorista levou a melhor na disputa e embolsou a grana do game show da RECORD Novidades|Do R7 08/12/2024 - 16h21 (Atualizado em 08/12/2024 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu a participação dele no programa? Divulgação/RECORD

Com bom-humor e pensamentos rápidos, Paulinho Serra desbancou os oponentes e foi o campeão do décimo sexto episódio de Acerte ou Caia! O comediante levou R$ 44.750, pois não aceitou o Desafio Final, saindo com metade do valor acumulado.

Paulinho se divertiu no game ao lado de um time bastante animado. Estavam presentes Alessandra Araújo, Ávine Vinny, Cauê Fantin, Davi Brito, Francine Piaia, Larissa Tomásia, Vavá & Márcio, Renata Frisson e Thayse Teixeira.

Segundo o humorista, a grana já tem destino: “O dinheiro do prêmio vou deixar para os meus filhos”. Ele é pai de três crianças, Flor, Bem e Luz.

Curtiu o programa?

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Melhores frames: reveja as quedas dos famosos no Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Depois de se divertir assistindo ao episódio, é hora de gargalhar revendo o momento exato das quedas dos famosos no Acerte ou Caia! O time do décimo quinto programa rendeu caras e bocas muito engraçadas. Se liga!