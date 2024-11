Pierre Bittencourt duela com Nelson Freitas e fatura prêmio de R$ 71.500 no Acerte ou Caia! Neste domingo (10), o programa marcou o reencontro entre o ator e o humorista, que contracenaram juntos Novidades|Do R7 11/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h10 ) twitter

Pierre Bittencourt vence o game show do último domingo (10) Divulgação/RECORD

A tarde deste domingo (10) na RECORD foi de muita diversão e disputa pelo prêmio de até R$ 300 mil do Acerte ou Caia!. E quem levou a melhor neste 12º episódio do game show apresentado por Tom Cavalcante foi o ator Pierre Bittencourt, que faturou R$ 71.500, metade do valor acumulado, que era de R$143.000, já que não quis se arriscar no Desafio Final.

Pierre, que ficou conhecido em todo o Brasil como o Mosca, personagem da primeira versão da novela Chiquititas (1997), entrou para o jogo já no finalzinho, quando foi desafiado por Nelson Freitas, que começou como líder da disputa e despachou outros sete participantes para o buraco: Larissa Santos, Rosiane Pinheiro, Lucas Viana, Flay, Lipe Ribeiro, Adamastor Pitaco e Mylla Christie.

Mas, ao desafiar Pierre, Nelson acabou se dando mal! Os dois atores travaram o duelo mais longo, até aqui, desta primeira temporada do Acerte ou Caia!, e o humorista, que vinha arrasando, acabou caindo no buraco. Nelson não soube responder à pergunta “Na medida certa, esse conhecido tempo de descanso faz bem à saúde”, cuja resposta seria “ócio”.

Com isso, o ator e comediante, que também fez Chiquititas e vibrou ao reencontrar Pierre, se despediu do programa, enquanto o companheiro de elenco assumiu a liderança.

Pierre precisou de apenas dois desafios, contra Thierry Figueira e Thais Pacholeck, que foram para o buraco, para se tornar o campeão desta edição do Acerte ou Caia!.

Ao final, Pierre tinha a quantia acumulada de R$ 143.000. O ator preferiu ser cauteloso e não topou o Desafio Final, em que poderia dobrar o valor ou perder tudo, e saiu com metade do dinheiro, R$ 71.500.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h15, na RECORD, e todas as edições do programa estão disponíveis na íntegra no PlayPlus.