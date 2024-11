Pierre Bittencourt vence o décimo segundo episódio de Acerte ou Caia! O artista se manteve focado no game e levou a melhor na competição Novidades|Do R7 10/11/2024 - 16h05 (Atualizado em 10/11/2024 - 16h15 ) twitter

Curtiu a participação do artista no game? Divulgação/RECORD

Com foco e determinação, não teve para ninguém: Pierre Bittencourt garantiu a vitória no décimo segundo episódio de Acerte ou Caia! O artista driblou os oponentes e conquistou o prêmio de R$ 71.500. O jogador preferiu não encarar o Desafio Final, saindo com metade do valor acumulado.

O ator participou do programa ao lado de um elenco divertido: Adamastor Pitaco, Flay, Larissa Santos, Lipe Ribeiro, Lucas Viana, Mylla Christie, Nelson Freitas, Rosiane Pinheiro, Thais Pacholeck e Thierry Figueira.

Ele garantiu a vitória, mas não aceitou o Desafio Final, por precaução: “Sabia que podia deixar alguma pergunta sem resposta, por isso, preferi parar e levar o prêmio”.

Pierre vai aproveitar a grana na mudança de casa e planejamento de um novo home studio para dublagem.

Gostou do episódio?

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

