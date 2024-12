Planta na piscina? Larissa Tomásia e Thayse Teixeira se divertem com quiz do Acerte ou Caia! As influenciadoras estarão no próximo episódio do programa, que vai ao ar neste domingo (8) Novidades|Do R7 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As ex-peoas de A Fazenda marcaram presença no game Divulgação/RECORD

O décimo sexto episódio do ‘Acerte ou Caia!’ está imperdível. Larissa Tomásia e Thayse Teixeira estarão novamente na tela da RECORD neste domingo (8), disputando o prêmio do game show com outros nove famosos. Nas redes sociais do programa, elas deram uma amostra da diversão que vem por aí!

As ex-peoas de A Fazenda participaram de um quiz na internet para testar se estavam preparadas para a competição. Elas assistiram ao duelo entre Any Borges e Maurren Maggi, e tentaram responder à questão: “Conhecida também como hidrocultura, é a técnica de cultivar vegetais em um meio líquido com nutrientes”. A resposta era ‘hidropônica’.

Thayse se assustou com o nível de dificuldade: “Mulher, não tinha uma mais difícil do que essa, não?” As duas responderam juntas: “Na piscina?” A dona do Cariri não se aguentou: “Amiga, acho que somos duas burras!”

Ao descobrir a resposta, Thayse lembrou que já viu essa palavra no pacote de alface: “Era para tu lembrar, amiga, tu é folífera”, brincou com Larissa.

‌



Por fim, Thay disparou: “Não percam o Acerte ou Caia! A gente veio para passar vergonha e fazer você rir!”

Veja :

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Davi Brito, Larissa Tomásia e Paulinho Serra: veja o time de estrelas do ‘ Acerte ou Caia ’ deste domingo (8)

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O elenco está repleto de estrelas para o 16º episódio de Acerte ou Caia! O programa vai ao ar neste domingo (8), anote na agenda e já prepare a torcida para seu favorito. Veja os participantes!