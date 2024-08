Prêmio, perguntas e tempo: como funciona o Desafio Final do ‘Acerte ou Caia!’? Descubra todos os detalhes do momento que pode dobrar o prêmio do finalista do game show Novidades|Do R7 30/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h33 ) ‌



Fique por dentro de todas as regras do game show Divulgação/RECORD

Silvia Abravanel, campeã da estreia do Acerte ou Caia!, não aceitou participar do Desafio Final do game e saiu com metade do prêmio. O público ficou curioso sobre o que aconteceria caso a apresentadora topasse enfrentar a última etapa do game. Para sanar todas as dúvidas, explicamos cada detalhe da dinâmica!

Ao longo do episódio, rolam dez duelos! Tudo começa com o líder sorteado no telão, ele escolhe um oponente para o embate, e o duelo só termina quando um dos dois cair no buraco. Ao final do programa, sobra apenas um jogador no palco com Tom Cavalcante.

O finalista recebe a proposta do apresentador: “Você aceita ir para o Desafio Final?”. Tom mostra o valor arrecadado pelo competidor, e avisa que se ele não encarar o desafio, sai com metade daquele prêmio, mas se aceitar, pode até dobrar a quantia!

Na estreia, Silvia liderou o jogo do início ao fim, eliminando dez oponentes e juntando R$ 95 mil. Ela não aceitou o Desafio Final, por isso saiu com a metade do montante, R$ 47.500 mil. Se ela aceitasse e vencesse a etapa, receberia R$ 190 mil.

‌



O Desafio Final é composto por dez questões sobre assuntos gerais, que devem ser respondidas em até dois minutos. E é aí que mora o perigo! Caso o finalista acerte tudo, dobra o prêmio. Mas se errar... Fica sem chão e sai sem dinheiro do programa.

Será que o(a) finalista do segundo episódio vai encarar o desafio?

‌



Relembre o momento em que Silvia negou a proposta:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

