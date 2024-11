Primeira temporada de ‘Acerte ou Caia!’ entra na reta final neste domingo (10) Atores, influenciadores e ex-realities precisarão mostrar conhecimento e driblar o nervosismo para se livrarem do tão temido buraco do game show Novidades|Do R7 06/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 12h13 ) twitter

Elenco deste domingo (10) conta com atores, influenciadores e ex-realities Divulgação/RECORD

A primeira temporada do Acerte ou Caia!, game show comandado por Tom Cavalcante, entra em sua reta final. E na 12ª edição do programa, no próximo domingo (10), outras onze personalidades da mídia sobem ao palco para disputar um prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil. Lembrando que quem acertar as perguntas, vai acumulando valores, enquanto aqueles que errarem vão direto para o fundo do buraco.

Desta vez, no time de competidores do Acerte ou Caia! estarão os atores Mylla Christie, Thierry Figueira, Thais Pacholeck, Pierre Bittencourt, e Nelson Freitas.

Também entram na disputa os influenciadores e ex-realities, Lipe Ribeiro, Larissa Santos e Lucas Viana, além da cantora e ex-participante de reality show, Flay.

Completando a lista de participantes desta edição, estão o humorista Adamastor Pitaco e a dançarina Rosiane Pinheiro.

Qual deles vai permanecer por mais tempo no palco, ficar bem longe do buraco e faturar o prêmio em dinheiro?

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h, na RECORD.

Confira o elenco que vai brigar pelo prêmio neste domingo (10):

