Queda, susto e risadas: o que esperar do terceiro episódio de ‘Acerte ou Caia!’? O game show da RECORD vai ao ar neste domingo (8), a partir das 14h15; não perca! Novidades|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



Tom Cavalcante comanda o game show na tela da RECORD

Se você tem algum compromisso neste domingo (8), desmarque. Quem avisa, amigo é, e o terceiro episódio do Acerte ou Caia! está imperdível. Com um time de estrelas super animado, o programa vai contar com reviravoltas, sustos, quedas, muitas risadas e momentos divertidos. Sob o comando de Tom Cavalcante, o game vai ao ar a partir das 14h15, na tela da RECORD.

O público vai se divertir com Cátia Paganote, Créu, Daniel Toko, Eliezer, Jakelyne Oliveira, Marina Ferrari, Pedro Manso, Penelopy Jean, Rodrigo Phavanello, Rossicléa e Salgadinho. Algum palpite de quem vai levar o prêmio?

Vale lembrar que rolam duelos, e consequentemente, 10 quedas durante o programa! Os fãs do game adoram acompanhar a tensão dos famosos no momento em que vão perder o chão, e o susto é certo, nem o Tom sabe a hora que o jogador vai cair!

Falando nele, a risada é garantida com o apresentador! No último episódio, teve performance como Whitney Houston, dancinha com a Thaynara OG, piadas divertidas e imitações geniais.

O famoso que vencer o último duelo e chegar á final do episódio, poderá escolher entre aceitar ou não o Desafio Final. Caso negue, sai com metade do valor acumulado durante o programa, mas se aceitar e responder corretamente às 10 perguntas em dois minutos, o finalista dobra o prêmio acumulado, podendo chegar até R$ 300 mil!

Fique com um aperitivo do programa:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

