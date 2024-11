Rafael Sardão vence apenas um duelo para levar o prêmio do Acerte ou Caia! No programa deste domingo (20), Naldo Benny largou na frente e derrotou sete adversários, mas acabou perdendo o jogo Novidades|Do R7 21/10/2024 - 14h40 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Sardão levou o prêmio em dinheiro para casa Divulgação/RECORD

Comandando por Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia!, do último domingo (20), estava com cara de que seria liderado, do começo ao fim, pelo cantor Naldo Benny. Mas quem levou a melhor foi o ator Rafael Sardão, que precisou vencer apenas um adversário e levou o dinheiro acumulado para casa.

No início do programa, Naldo foi o sorteado para iniciar o game show como líder. Ele venceu sete disputas seguidas, mandando para o buraco Rafael Ilha, Giulia Garcia, Maria Lina, Titela, Anamara, Key Alves e Vanessa Jackson.

No oitavo confronto, contra Mução, Naldo não soube responder “qual é o receptáculo usado para enterrar os mortos ou a cama do conde Drácula”. A resposta correta era “caixão” e o cantor foi para o buraco.

O humorista Mução assumiu a liderança. Faltavam apenas dois duelos para o Desafio Final. No primeiro, contra Cezar Black, ele venceu. Já na disputa contra Rafael Sardão, Mução não respondeu corretamente “caleidoscópio”, na pergunta “é um tubo com vidros que formam combinações coloridas e um hit dos Paralamas do Sucesso”.

‌



O ator Rafael Sardão, último participante a restar no jogo, não quis arriscar perder tudo e recusou participar do Desafio Final (quando o participante precisa responder corretamente dez perguntas em dois minutos) para tentar dobrar o valor acumulado, que era de R$ 55.500. Com isso, ele levou para casa a metade da quantia, R$ 27.750. Ao anunciar sua decisão, Sardão deixou uma mensagem aos telespectadores:

“Tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro que acho lindo um programa, nas tardes de domingo, falando de conhecimento. E eu não vou apostar minha metadinha, até para ser um exemplo de que a gente tem que saber parar na hora certa”.

‌



Episódio completo

CLIQUE AQUI e acompanhe a íntegra do Acerte ou Caia! deste domingo (20), que está disponível no PlayPlus, onde também estão as edições anteriores do game show.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Você acertaria? Veja as questões mais difíceis do oitavo episódio:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com tempo determinado e a pressão do jogo, as perguntas ficam ainda mais difíceis no Acerte ou Caia! No oitavo episódio, os famosos caíram no buraco com questões diversas. Veja todas!