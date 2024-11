Rafael Sardão vence o nono episódio do Acerte ou Caia! e leva R$ 27.750 O ator mostrou inteligência e perspicácia no duelo contra Mução e garantiu o prêmio Novidades|Do R7 20/10/2024 - 16h12 (Atualizado em 20/10/2024 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ele mandou bem no game show da RECORD! Divulgação/RECORD

Tem campeão na área! Rafael Sardão brilhou no nono episódio do game show e garantiu um super prêmio. O ator foi o último participante chamado para duelar no Acerte ou Caia! Mução estava a poucas perguntas da vitória, mas Rafael levou a melhor, garantindo R$ 27.750!

Antes de chegar ao programa, o ator se preparou muito bem para o desafio. Ele treinou o raciocínio com jogos de palavras-cruzadas! O semblante calmo fez com que os oponentes evitassem um duelo contra Rafael. Na última rodada, Mução não teve outra alternativa, e chamou o ator para o embate!

Rafa levou a melhor e saiu com os bolsos cheios do programa! O prêmio é muito bem-vindo, afinal, o ator aguarda ansioso o nascimento de Pérola, sua primeira filha com a atriz Karen Júlia.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!