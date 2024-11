Rainha dos caminhoneiros! Sula Miranda relembra início da carreira: ‘Tenho o maior orgulho’ A cantora participou do décimo terceiro episódio de Acerte ou Caia! Novidades|Do R7 18/11/2024 - 17h02 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h02 ) twitter

Curtiu a participação da artista no game show? Divulgação/RECORD

Sula Miranda chegou longe no décimo terceiro episódio do Acerte ou Caia! A cantora foi escolhida pelo líder Daniel Del Sarto para o oitavo duelo do game, e apesar de não levar a melhor, marcou o embate com bom-humor e boas histórias.

Tom Cavalcante exaltou a artista: “Você é um ícone na história da nossa televisão brasileira, está sempre se renovando, tem agora no YouTube”. Ela explicou as novidades: “Tenho vários programas dentro do meu canal, tem o Sula Estrada, o Sula Obra, vários títulos. Cantora, apresentadora, decoradora, um monte de ‘ora”, brincou.

Tom quis saber como foi o início de carreira da cantora e de onde veio o apelido: “Começou com a música, por causa da primeira música, O Caminhoneiro do Amor, eu ganhei o título de Rainha dos Caminhoneiros, que graças a Deus tenho o maior orgulho! Até hoje faço esse trabalho, e também um projeto social com os caminhoneiros na estrada”, revelou.

A cantora só escorregou na sexta questão, pois não sabia qual era a árvore nativa da Austrália, importante na composição da floresta regional e essencial para os coalas, o eucalipto.

Sula caiu quando ia soltar a voz com um de seus clássicos, a música Com o Pé na Estrada, cujo refrão diz: “Lá vou eu!”

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Na trave: relembre os líderes que quase venceram o Acerte ou Caia!

