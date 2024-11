Rico Melquiades brinca com a dificuldade do Acerte ou Caia!: ‘A Fazenda eu ganhei facinho’ O campeão do reality rural foi o quarto participante a cair no buraco do game show da RECORD Novidades|Do R7 30/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O influenciador fez a galera cair na risada no game show Divulgação/RECORD

Rico Melquiades brilhou no décimo episódio do Acerte ou Caia! O ex-peão de A Fazenda 13 não seguiu o bordão ‘calada vence’ e acabou caindo no buraco ao duelar com Maurren Maggi. Apesar da participação rápida, o influenciador garantiu risadas da plateia e relembrou vitória no reality rural da RECORD.

Assim que a campeã olímpica chamou Rico para o embate, ele soltou: “Tanta gente para essa mulher escolher!” Tom Cavalcante citou o reality rural e alertou os oponentes sobre a experiência de vencedor de Rico, mas o influenciador estava ansioso: “Aqui é totalmente diferente, em A Fazenda eu não ficava nervoso como estou aqui, gente. Essa aí [Maurren] já botou três no buraco, vou ser o quarto. A mulher estudou tudo!”

O apresentador pediu que Rico imaginasse as piscinas verdes de Maceió (AL) para relaxar, e quando o participante estava mais calmo, citou o bordão ‘calada vence’. O ex-peão revelou: “Eu criei lá dentro esse bordão, mas se tem uma coisa que não fiz, foi ficar calado. Se eu ficasse calado, não ganharia o programa!”

Tom deu início ao duelo e Rico acertou quatro questões, entre uma e outra pergunta, ele soltava pérolas: “Fala aí da vida dos outros que eu acerto”. O influenciador caiu após não saber o nome do filho do cantor Wilson Simonal, e brincou: “Isso é marmelada!”

‌



Já esperando a queda, Tom perguntou se Rico achou o game mais difícil que o reality rural: “Foi bem mais, A Fazenda eu ganhei facinho! Lá eu só briguei com o povo, joguei café, só bate-boca!” Em seguida, o apresentador quis saber quem foi a maior rival do campeão. Ele respondeu que foi a Day Mello, ‘cobra caninana’. Tom brincou com o som do nome: “Die em inglês é morrer”, e Rico caiu no buraco!

Assista:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!