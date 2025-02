Rita Cadillac promete ir à luta para vencer o Acerte ou Caia! deste domingo (19) Nas redes sociais do programa, cantora ainda revelou suas expectativas sobre como gostaria que fosse o buraco, caso caia; confira! Novidades|Do R7 16/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 02h00 ) twitter

A ex-dançarina estará no Acerte ou Caia deste domingo (19) Reprodução/Instagram

Olha só quem vai estar no Acerte ou Caia! deste domingo (19): ninguém mais, ninguém menos do que Rita Cadillac! A ex-peoa das edições de A Fazenda 6 e A Fazenda - Uma Nova Chance vai enfrentar as perguntas de Tom Cavalcante e mandou um recado para os fãs do programa nas redes sociais.

Rita promete ir com toda garra para o game show: “Ganhar é consequência, mas se Deus quiser eu vou à luta!”, disse em vídeo exclusivo para as redes sociais.

Quando perguntada sobre o que gostaria que tivesse no buraco caso caísse, a ex-dançarina não hesitou em responder: “Eu adoraria que fosse tudo macio”.

Nos comentários, fãs se mostraram empolgados com a participação de Rita no programa: “Vou torcer para você ganhar”, disse uma. “Boa sorte, Rita”, completou outra.

‌



“Não vejo a hora”, confessou mais uma seguidora.

Confira abaixo o vídeo:

E você? quer saber se a Rita vai cair no buraco ou vencer a competição? Não perca o Acerte ou Caia! deste domingo (19), a partir das 16h, na tela da RECORD.

Veja também: confira o elenco que vai disputar o grande prêmio do episódio com Rita

Mais um grande episódio do Acerte ou Caia! está chegando! Valendo até R$ 300 mil, o programa deste domingo (19) reúne onze celebridades que já fizeram história na música, na TV e na internet. Mas para levar uma bolada para casa, o campeão terá que vencer os duelos e escapar do temido buraco. E se sobrar coragem, dá para dobrar o prêmio no Desafio Final! Que tal conhecer esse time de peso?