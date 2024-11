Rodrigo Mussi relembra acidente e fala de superação no Acerte ou Caia!: ‘Foi o maior desafio da minha vida’ O influenciador passou por momento difícil em 2022, meses após ganhar fama nacional Novidades|Do R7 15/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h00 ) twitter

Ele se divertiu no oitavo episódio do programa Divulgação/RECORD

Rodrigo Mussi entregou carisma e muita animação no oitavo episódio de Acerte ou Caia! Ele foi chamado para o sexto duelo do programa pelo cantor Munhoz, da dupla com Mariano. Apesar de não levar a melhor, o influenciador se divertiu, e também se emocionou. Ele repercutiu o acidente que sofreu há dois anos e falou sobre superação.

Tom Cavalcante encheu o artista de elogios: “Você se tornou uma figura muito querida no Brasil quando apareceu na mídia. Um cara de bom caráter, bom moço e tal, tem muitos fãs que passaram a te admirar. Aí começa a desenvolver sua carreira artística como apresentador, e de repente essa atividade é encerrada num momento que você renasce para a vida e nos ensina a usar o cinto de segurança.”

Em 2022, dois meses após participar de um reality de confinamento e ganhar fama nacional, Rodrigo sofreu um acidente em um carro de aplicativo. O influenciador não estava usando cinto de segurança, e com a batida do carro, foi arremessado para fora do veículo. Ele ficou em estado grave e precisou de longa recuperação.

“Até hoje minha filha fala, ‘pai, tem que usar o cinto, o próprio Rodrigo falou que se estivesse usando amarradinho com o cinto não teria [se machucado tanto]”, lembrou o apresentador.

Rodrigo se emocionou, e disse: “Eu falo para todo mundo, o que não te desafia, não te transforma. Foi o maior desafio da minha vida, e me transformou de uma maneira que não imaginava, mas foi para um bem maior!”

O participante acabou perdendo a disputa contra Munhoz e fez graça, perguntando se tinha cinto de segurança para cair no buraco. Tom também fez piada: “Sinto muito!”

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

