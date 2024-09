Rodrigo Phavanello é o vencedor do terceiro episódio de Acerte ou Caia! e leva R$ 49.001 Ele brilhou na reta final do episódio e garantiu vitória emocionante Novidades|Do R7 08/09/2024 - 16h48 (Atualizado em 08/09/2024 - 19h43 ) ‌



O ator virou o jogo e levou a grana para casa! Divulgação/RECORD

Rodrigo Phavanello protagonizou uma das reviravoltas mais emocionantes do Acerte ou Caia! Ele se tornou o líder no sétimo duelo, em seguida, eliminou Eliezer e Penelopy Jean, garantindo a vitória! O ator não aceitou o Desafio Final e saiu do programa com metade do valor acumulado, um prêmio de R$ 49.001.

Rossicléa foi a primeira líder do programa e conseguiu derrotar seis desafiantes! A humorista eliminou Pedro Manso, Marina Ferrari, Créu, Salgadinho, Jakelyne Oliveira e Catia Paganote. Depois de uma sequência de sucesso, ela perdeu o embate contra Daniel Toko e caiu no buraco!

O repórter mal sagrou-se como líder e já chamou Rodrigo para o duelo. Toko levou a pior e perdeu o chão! Phavanello assumiu a liderança e desafiou Eliezer. O influenciador não soube responder o que a letra ‘I’ de ‘OVNI’ significava e caiu no buraco.

Penelopy teve um duelo firme com Rodrigo, mas também escorregou em uma das questões e saiu do jogo. Phavanello ficou muito surpreso ao chegar até o fim do game sem cair!

Tom Cavalcante mostrou o valor acumulado no episódio, R$ 98.002, e fez a proposta do Desafio Final. Caso Rodrigo aceitasse participar, e acertasse todas as 10 perguntas dentro de dois minutos, dobraria o prêmio e sairia com R$ 196.004. Porém, ele preferiu ser comedido e recusar o desafio e saiu com a metade do montante, R$ 49.001: “Eu não tenho muita sorte!”

Se liga:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.