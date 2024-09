Rossicléa relembra participação no Acerte ou Caia!: ‘Estou muito feliz pelo Tom’ A humorista liderou o game por seis rodadas, porém, se deu mal no duelo contra Daniel Toko Novidades|Do R7 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



A humorista se jogou no game e rendeu altas risadas Divulgação/RECORD

Sorteada como a primeira líder do programa, Rossicléa deu o nome e brilhou no Acerte ou Caia! A humorista ficou invicta até a sexta rodada, quando esqueceu o nome de um penteado e acabou caindo no buraco. Nas redes sociais, ela se divertiu ao relembrar a participação.

“Adorei gravar o Acerte ou Caia!, primeiramente pelo privilégio de estar ao lado do meu amigo Tom Cavalcante, e ‘segundamente’ por derrubar uns seis ‘malacabado’ antes de cair no buraco”, brincou Rossicléa.

Ela publicou fotos de caras e bocas e continuou: “Estou muito feliz pelo Tom e por esse novo programa que é entretenimento puro. Vida Longa!”

Os fãs adoraram: “Sua participação foi incrível, assim como tudo que você faz. Ri do começo ao fim”, disse um seguidor. Outro internauta escreveu: “Você arrasou. Estava torcendo, nossa representante cearense!”

Confira :

