Silvia Abravanel é a grande campeã do primeiro episódio do Acerte ou Caia! A apresentadora levou prêmio de R$ 47.500 mil na estreia do game show da RECORD Novidades|Do R7 25/08/2024 - 21h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 21h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvia liderou o jogo durante todo o programa! Divulgação/RECORD

Com inteligência e calma, Silvia Abravanel se manteve invicta do início ao fim do jogo no Acerte ou Caia! A campeã deixou todos de queixo caído ao mandar bem nas respostas e eliminar todos os oponentes. Sob o comando de Tom Cavalcante, a estreia do programa foi animada e surpreendente. Silvia levou para casa um prêmio de R$ 47.500 mil.

No início do programa, Tom explicou ao público que o programa foi adiado em respeito a Silvio Santos e dedicou o episódio ao comunicador: “Nesse programa, que já estava gravado, tive a felicidade de receber minha querida Silvia Abravanel. Nós lembramos de momentos inesquecíveis e muito engraçados do Silvio, vocês vão acompanhar nessa estreia. Quero aproveitar, em nome da RECORD, em meu nome e de todo o Brasil, dedicar esse programa ao ‘Rei da TV!”

Silvia foi sorteada e começou o jogo como líder! Ela escolheu Rafael Cortez para o primeiro embate e conseguiu vencer o jornalista. Em seguida, chamou Deolane Bezerra para o duelo, e novamente, levou a melhor!

A apresentadora lia atentamente as questões, prestava atenção nas dicas das letras e aproveitou bem as três vidas de líder. Silvia viu os oponentes errarem e caírem um a um! A cada queda, ela escolhia um dos dois lados da moeda do perdedor, e teve sorte ao receber valores sempre positivos.

‌



Após vencer o último duelo, contra Rodrigo Capella, Silvia conseguiu juntar R$ 95 mil! Tom perguntou se a apresentadora gostaria de sair do jogo com metade do prêmio, ou aceitaria o Desafio Final, encarando uma rodada de 10 perguntas em dois minutos para dobrar o valor. Silvia preferiu sair com a metade, recebendo o prêmio de R$ 47.500 mil!

Veja o momento:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.