‘Sou muito grato’, revela Jesus Luz sobre relacionamento com Madonna Ator e DJ foi o campeão do oitavo episódio do ‘Acerte ou Caia’, e contou com carinho sobre como era a sua convivência com a cantora Novidades|Do R7 14/10/2024 - 15h04 (Atualizado em 14/10/2024 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jesus Luz levou R$ 32.250 por vencer o Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

No Acerte ou Caia! de domingo (13), onze personalidades estiveram no palco para disputar o prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil. Desta vez, quem se deu bem foi o ator, modelo e DJ, Jesus Luz, que levou para casa a quantia de R$ 32.250.

Quando chegou sua hora de jogar, ao ser desafiado pelo sertanejo Munhoz, da dupla com Mariano, Jesus conversou com Tom e relembrou seu romance com Madonna, que acabou o tornando conhecido em todo o mundo.

Jesus e Madonna tiveram um relacionamento entre 2008 e 2010. “Nos conhecemos no Rio de Janeiro. O que eu tenho para falar dela são só coisas boas. Ela me ajudou muito e de muitas maneiras. Sou muito grato a ela, então, não consigo enxergá-la de outra forma a não ser positiva”, pontuou o DJ.

Durante sua participação no Acerte ou Caia!, o ator também falou sobre seu nome, que sempre gera curiosidade. ”Foi escolhido pelo meu pai. Sempre me trouxe muitas coisas boas. Acho que a energia do nome emana algo na nossa vida. Esse nome, são só coisas boas”, concluiu o modelo.

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!