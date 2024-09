Terceiro episódio de ‘Acerte ou Caia!’ promete grandes disputas entre celebridades Com apresentação de Tom Cavalcante, mais uma edição do game show vai ao ar neste domingo (8); conheça o elenco! Novidades|Do R7 04/09/2024 - 16h23 (Atualizado em 04/09/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O elenco de peso não economiza emoções para enfrentar o jogo Divulgação/RECORD

Novas disputas e emoções tomarão conta do Acerte ou Caia! deste domingo (8), a partir das 14h, na RECORD. Com apresentação de Tom Cavalcante, este será o terceiro episódio do game show e o prêmio pode chegar a R$ 300 mil a cada edição.

Os 11 participantes deste final de semana serão: Rodrigo Phavanello (ator); Cátia Paganote (ex-Conquisteira); Pedro Manso (humorista); Jakelyne Oliveira (modelo e ex-peoa); Eliezer (influenciador digital); Salgadinho (cantor); Marina Ferrari (jornalista); Rossicléa (personalidade de humor); MC Créu (cantor); Penelopy Jean (DJ e jurada do Canta Comigo); e Daniel Toko (repórter e ex-Conquisteiro).

No programa anterior, que foi ao ar no último final de semana (1º), o cantor sertanejo Davi, da dupla com Bruninho, foi desafiado pela influencer Thaynara OG e ganhou a disputa. Com o prêmio acumulado em R$ 108.500, ele não quis arriscar o Desafio Final (responder dez perguntas em dois minutos) e dobrar o valor ou perder tudo, então levou para casa a metade, R$ 54.250.

Dinâmica da atração

‌



No Acerte ou Caia!, está em disputa um prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.

O competidor que inicia o jogo tem que acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar os outros participantes. Se errar, o chão se abre e ele cai em um buraco, sendo eliminado. Quem permanece no palco tem chance de continuar na disputa até ser anunciado o ganhador.

‌



Em cada uma das 16 edições, serão 11 participantes. E apenas um vencedor!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h15, na RECORD.

Conheça o time de estrelas do terceiro episódio do Acerte ou Caia!

Publicidade 1 / 12 ‌



‌



‌



‌



‌

O próximo episódio de Acerte ou Caia! está super divertido. Mais 11 famosos vão enfrentar o jogo de perguntas e só um deles vai escapar da queda. Para quem vai sua torcida? Veja as celebridades que estarão no programa!