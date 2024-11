Thais Pacholeck revela fato curioso sobre Silvio Santos no Acerte ou Caia! Atualmente, atriz comanda o canal Tha em Dobro, que aborda maternidade e madrastidade Novidades|Do R7 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Ela foi a última participante convocada para o duelo Divulgação/RECORD

Além de diversão, os famosos também trazem informação para o Acerte ou Caia! Thais Pacholeck participou do décimo segundo episódio do game e chegou ao último duelo do dia. Ela não levou a melhor no jogo, mas bateu um papo superinteressante com Tom Cavalcante sobre maternidade e ‘madrastidade’.

Tom mandou um beijo para o marido da atriz, o cantor Belutti, da dupla sertaneja com Marcos, e quis saber como estava a carreira da atriz. Ela contou as novidades: “Estou gravando algumas coisas e tenho um canal no YouTube chamado Tha em Dobro, é um canal sobre maternidade e madrastidade, levando muitas coisas boas para as pessoas que têm essa árdua missão, que é a maternidade!”

Thais foi convocada para o duelo por Pierre Bittencourt e ficou um pouco apreensiva. A atriz contou fato interessante sobre o filho, Luis Miguel, que é esportista: “Ele joga tênis, e o que eu mais incentivo é a não desistir, cada dia é um dia e cada ponto é um ponto. Então vou encarar ele, o que ensino para o meu filho vou fazer aqui”, brincou.

Durante o embate, Tom perguntou como foi o início da carreira da artista. Ela revelou que estudou teatro desde os nove anos, mas sua primeira oportunidade na TV foi aos 23, devido a um grande comunicador: “Fui fazer um teste no SBT, fiquei morrendo de medo, mas passei. Depois, já na novela, o produtor de elenco falou, ‘Thais, você sabe como foi escolhida? A gente estava assistindo aqui o seu teste, o Silvio Santos passou e falou, quero essa menina!”

A atriz engatou a carreira e também atuou na RECORD, nas novelas Balacobaco e Apocalipse, além da série Reis.

Assista à participação de Thais:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

