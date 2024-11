Thiago Servo é o campeão do décimo primeiro episódio do Acerte ou Caia! e leva R$ 13.001 O vencedor de A Grande Conquista arrebentou no último duelo do game e garantiu mais um prêmio Novidades|Do R7 03/11/2024 - 15h58 (Atualizado em 03/11/2024 - 15h58 ) twitter

Sorte no jogo? O cantor levou a melhor no game show! Divulgação/RECORD

Não tem para ninguém, Thiago Servo garantiu mais um prêmio na RECORD, ele levou R$ 13.001 no Acerte ou Caia! O cantor foi o último participante a ser chamado para o duelo do programa, e arrasou. Ele não quis encarar o Desafio Final, e saiu com metade do valor acumulado.

Vencedor da primeira temporada de A Grande Conquista, Thiago comprovou que é bom de jogo de novo! Ele participou do game ao lado de Aline Campos, Ceará, Erick Ricarte, Fábio Villa Verde, Fernanda Keulla, Fernandinho Beat Box, Karin Hils, Maíra Charken, MC Gui e Nadine Gerloff.

Mesmo com o ‘bombonzinho’ Erick no palco, seu melhor amigo no reality de confinamento, o cantor manteve semblante sereno e sério, deixando o líder da rodada Ceará intimidado. O humorista gastou as vidas rapidamente, mas, mesmo assim, permaneceu inabalável até a nona rodada. O problema é que ele arrasava nas questões, mas não tinha sorte ao abrir as moedas, conseguindo pouco dinheiro acumulada, apenas R$ 3.002.

Ceará acabou caindo no buraco após enfrentar Maíra, e, então, só sobrou o Thiago para o embate com a atriz. Ela teve liderança relâmpago, e caiu ao esquecer o nome do patê italiano, ‘sardela’. O cantor teve sorte e escolheu o lado dourado da moeda, que tinha R$ 20 mil: “O azul me dá sorte, usei moletom azul em A Grande Conquista”, lembrou.

Thiago acumulou R$ 26.002, mas preferiu não encarar o Desafio Final e saiu com metade do valor. Curtiu o episódio?

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

