Thiago Servo vence o Acerte ou Caia! e fatura R$ 13.001 O humorista Ceará ganhou oito duelos seguidos e por pouco não dominou o 11º episódio do game show apresentado por Tom Cavalcante; confira na íntegra pelo PlayPlus Novidades|Do R7 04/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h47 ) twitter

Thiago Servo vence o game show do último domingo (3) Divulgação/RECORD

O Acerte ou Caia! do último domingo (3) estava com toda pinta de que seria dominado pelo humorista Wellington Muniz, o Ceará, que começou como líder e venceu oito confrontos consecutivos. Este foi o 11º episódio da atual temporada do game show comandado por Tom Cavalcante.

Ceará mandou para o buraco os participantes: Fernanda Keulla, Fernandinho Beat Box, MC Gui, Nadine Gerloff, Erick Ricarte, Karin Hils, Aline Campos e Fábio Villa Verde.

No duelo contra a atriz Maíra Charken, Ceará não soube responder o nome da cidade onde Ayrton Senna fez sua última corrida. A resposta correta é Ímola, e o humorista caiu no buraco.

Charken herdou a liderança do comediante, mas foi para o buraco no duelo seguinte, contra Thiago Servo, quando não acertou qual o patê de origem italiana feito com pimentão vermelho, alho moído, aliche e pimenta calabresa seca, que é sardela.

O dinheiro acumulado era de R$ 26.002. Servo não aceitou o Desafio Final para tentar dobrar a quantia, caso acertasse dez perguntas em dois minutos, ou arriscar perder tudo, se errasse. Sendo assim, ele deixou o programa com metade do valor, R$ 13.001.

Dinâmica da atração

O competidor que inicia o jogo tem que acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar os outros participantes. Se errar, o chão se abre e ele cai em um buraco, sendo eliminado. Quem permanece no palco tem chance de continuar na disputa até ser anunciado o ganhador.

Em cada uma das 16 edições serão 11 participantes. No final, o último competidor poderá dobrar o valor acumulado, se aceitar o Desafio Final e acertar dez perguntas em dois minutos, ou levar para casa a metade do prêmio.

No Acerte ou Caia!, está em disputa um prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração será exibida aos domingos, às 14h15, na tela da RECORD.