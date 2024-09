Tom Cavalcante admite que levou três meses para ficar por dentro de todas as regras do Acerte ou Caia! O apresentador, que hoje arrasa no comando da atração, contou o perrengue no início do projeto Novidades|Do R7 03/09/2024 - 10h50 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h50 ) ‌



Tom comanda o game todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD Divulgação/RECORD

A dinâmica do Acerte ou Caia! é complexa, por isso, Tom Cavalcante levou três meses para entender todos os detalhes do game show da RECORD. Agora que já está craque nas regras, aparece desenvolto e cativa o público nos episódios do programa. Ele deu essa declaração na coletiva de imprensa do Super Domingo da emissora, e reiterou a informação em entrevista para o Portal Leo Dias no aniversário de Rafa Justus.

Ele disse: “Quando entra a vibe de jogo, realmente você fica nervoso e muda a chave. Para entender o formato, que é muito ariado, levou uns três meses. São muitos detalhes”, confidenciou.

Tom explicou que, além comandar o entretenimento e conversar com os participantes, precisa ficar esperto com o jogo: “Se você for perceber, tenho que abrir o programa, falar com os 11 que estão ali, chamar um líder, depois aquele líder escolhe quem é [o oponente] e quando ganha a primeira, ainda tem que abrir a moedinha para ver qual lado está a grana.”

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD.