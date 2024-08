Tom Cavalcante compartilha momento entre amigos com Faustão: ‘Valeu, Grandão’ O apresentador do ‘Acerte ou Caia!’ apareceu ao lado de Kaká, Muricy Ramalho, Cesar Filho e outros famosos em noite de pizza Novidades|Do R7 27/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tom comemorou a volta da 'Pizza do Faustão' Reprodução/Instagram

Encontrar os amigos é sempre bom, e reencontrá-los felizes, melhor ainda! Tom Cavalcante publicou registros com Fausto Silva, em uma noite de ‘Pizza do Faustão’ com amigos. O apresentador do Acerte ou Caia! apareceu todo feliz ao lado do anfitrião e compartilhou foto com diversos famosos.

Tom escreveu na publicação: “Bom dia, meu país! Só Alegria. Pizza do Faustão voltou. Valeu, Grandão. Noite Mágica!”

Fausto se recupera dos transplantes de rim e de coração, feitos recentemente. Ao lado dos amigos, o sorriso deixou os fãs alegres.

Nas fotos, também aparecem Kaká, Muricy Ramalho, Cesar Filho, Massimo Ferrari, Fernando Musa, Hugo Rodrigues, Dr. Arnaldo Cividanes, e o caçula de Faustão, Rodrigo Silva.

‌



Os seguidores de Tom adoraram o post e comentaram: “Tão bom ver o Faustão com esse sorrisão no rosto”, disse uma fã. Cesar Filho escreveu: “Ele está cada dia melhor e você faz toda a diferença. Sempre faz um show particular para os convidados. Muito obrigado!”

Veja a postagem:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.