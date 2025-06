Tom Cavalcante escala socialite, ex-peão, atores, cantores e influenciadores para o Acerte ou Caia! deste domingo (29) Famosos disputam um prêmio de até R$ 300 mil neste fim de semana; confira! Novidades|Do R7 26/06/2025 - 15h09 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h09 ) twitter

Outro grupo de onze famosos se reúne no palco ao lado de Tom Cavalcante para o desafio de perguntas e respostas Edu Moraes/RECORD

Está chegando mais um domingo (29) e uma nova edição do Acerte ou Caia!, o game show da RECORD que conquistou o Brasil. Outro grupo de onze famosos se reúne no palco ao lado de Tom Cavalcante para o desafio de perguntas e respostas que vale um prêmio de até R$ 300 mil ou uma queda no misterioso buraco.

Desta vez, a atração contará com a alegria e irreverência da socialite Narcisa Tamborindeguy. Ao lado dela, também participam da competição os atores Leonardo Miggiorin, Alexia Dechamps, Lisandra Cortez, Lucas Burgatti e Ruy Brissac.

O time de competidores deste domingo terá ainda o influenciador e ex-BBB Bill Araújo e o rapper, e ex-Fazenda, Pelé Milflows. E para completar o time de celebridades que fará de tudo para ficar bem longe do buraco, estão o cantor Manim Vaqueiro, e a dupla sertaneja Gabi & Rapha, que competem separadamente.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Saiba tudo sobre o elenco deste domingo (29):

share Onze estrelas sobem ao palco Acerte ou Caia! deste domingo (29) para agitar a tarde da RECORD, sob o comando de Tom Cavalcante. Que tal conhecer esse timaço e já preparar a torcida? Arte/R7