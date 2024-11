Tom Cavalcante faz fãs caírem na gargalhada com paródia de discurso de Trump O humorista recriou, com seu jeito cômico e divertido, o discurso de vitória feito pelo presidente eleito Novidades|Do R7 06/11/2024 - 19h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 19h00 ) twitter

O humorista Tom cavalcante caracterizado como Donald Tump Reprodução/Instagram

Fora dos holofotes do Acerte ou Caia, o apresentador Tom Cavalcante, provou mais uma vez que sua criatividade e humor vão além do programa. Em menos de 24 horas da declaração de vitória de Donald Trump nas eleições americanas, o humorista recriou o discurso do presidente norte-americano com seu jeito cômico e divertido. Caracterizado como o presidente, Tom aproveita para utilizar sátiras com times de futebol como: “Estou mais feliz que a torcida do Botafogo” e “Quero dizer para o time do Ceará que não desista, e que ele vai voltar para a série A, como eu voltei”.

Ainda durante o vídeo, ele usa alguns nomes de estados do país em que Trump teve maioria dos votos, para os agradecer como se fossem pessoas: “Quero agradecer às minhas amigas, Geórgia, Carolina, Louisiana e sua irmã Pensilvânia por essa vitória que foi “Flórida”. O humorista também faz uma piada criativa com o nome do país “Vamos unir os Estados desunidos again.”

Nos comentários, foram várias risadas e elogios dos seguidores: “Eu estava ansiosa só esperando o Tom postar, perfeito!”, confessou uma. “Você é o melhor humorista do Brasil”, declarou outra, “Que máximo, adorei”, completou uma fã.

Tom encerrou o seu discurso espirituoso com chave de ouro, citando um dos memes mais famosos da atualidade no Brasil: “E para encerrar, eu quero perguntar... que show da Xuxa é esse?!” Confira abaixo o vídeo:

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades.

Veja também: confira o elenco que vai participar do próximo episódio do Acerte ou Caia

