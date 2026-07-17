Chef ou inimigo das panelas? Responda ao quiz especial de culinária do Acerte ou Caia! e descubra
Chegou a hora de provar que é um verdadeiro mestre cuca e sabe tudo sobre cozinha
Você é do tipo que domina a cozinha e, quando aparecem perguntas no Acerte ou Caia! sobre culinária, acerta todas? Então esse é o seu momento de gabaritar o quiz!
Mas fique ligado, pois, assim como no game show da TV, no digital você só tem 30 segundos cronometrados para responder. Ao final, é possível ainda descobrir o seu lugar no ranking digital.
Preparado para o desafio? Responda ao quiz!
Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! vai ao ar nas tardes de domingo da RECORD.
Acerte ou Caia! alcança a marca de 100 vencedores; veja os números do sucesso
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