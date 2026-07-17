Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Chef ou inimigo das panelas? Responda ao quiz especial de culinária do Acerte ou Caia! e descubra

Chegou a hora de provar que é um verdadeiro mestre cuca e sabe tudo sobre cozinha

Quizzes|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Mostre que é fera em culinária e responda ao novo quiz do Acerte ou Caia! Montagem

Você é do tipo que domina a cozinha e, quando aparecem perguntas no Acerte ou Caia! sobre culinária, acerta todas? Então esse é o seu momento de gabaritar o quiz!

Mas fique ligado, pois, assim como no game show da TV, no digital você só tem 30 segundos cronometrados para responder. Ao final, é possível ainda descobrir o seu lugar no ranking digital.


Preparado para o desafio? Responda ao quiz!

Este quiz ainda não está disponível.

Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! vai ao ar nas tardes de domingo da RECORD.

Acerte ou Caia! alcança a marca de 100 vencedores; veja os números do sucesso

Publicidade

1 / 12

O Acerte ou Caia! chegou a marca de 100 vencedores e o recorde vem acompanhado de programas emocionantes, reviravoltas e momentos hilários. Confira os números grandiosos dos campeões!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.