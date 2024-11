Hora da ação: vai encarar o quiz do Acerte ou Caia!? Entre na brincadeira respondendo ao teste e pontue no ranking do R7 Quizzes|Do R7 08/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h29 ) twitter

Teste seus conhecimentos e divirta-se! Divulgação/RECORD

Faltam dez perguntas para sua vitória no Acerte ou Caia! O novo quiz semanal já está no ar, bora jogar? Preparamos um teste especial para os fãs do game show da RECORD. Responda às questões e pontue no ranking do R7.com.

As perguntas são sobre conhecimentos gerais e você tem até 30 segundos para responder cada uma delas. Ao todo, são dez questões. Cuidado para não errar e acabar caindo no buraco!

Faça o teste:

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Queda livre! Reveja os momentos em que os famosos caíram no buraco:

share Quando os famosos escutam 'é hora de dar tchau', entram em pânico e acabam gerando as quedas mais divertidas do Acerte ou Caia! Se você adora as cenas em que os participantes caem no buraco, vai amar os closes do 11º episódio. Confira!