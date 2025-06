Hora da verdade! Responda ao quiz do Acerte ou Caia! e descubra seu lugar no ranking Chegou a sua vez de ser o líder da rodada ou ir direto para o buraco Quizzes|Do R7 13/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brilhe no quiz do Acerte ou Caia! e garanta o melhor lugar no ranking Antonio Chahestian/RECORD

Chegou a sua vez de testar seus conhecimentos no quiz do Acerte ou Caia! e descobrir qual é a sua posição no disputado ranking do game show.

Assim como no programa, você terá apenas trinta segundos para responder cada pergunta. Teste agora!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.