Hora de ativar seu lado jogador! Faça o quiz do Acerte ou Caia! e saiba se você chegaria até o Desafio Final O quiz conta com dez perguntas e trinta segundos para cada resposta. Está pronto para o game? Quizzes|Do R7 06/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h26 )

Mostre que você é um super jogador respondendo o quiz do Acerte ou Caia! Reprodução/RECORD

Se prepare para responder as dez perguntas mais enigmáticas feitas pelo apresentador Tom Cavalcante no Acerte ou Caia! do último domingo (2). Como de costume, trinta segundos serão cronometrados para cada uma delas. Então, não vacile! Responda ao quiz agora mesmo e mostre que você é um jogador de milhões.

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .