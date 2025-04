Hora do desafio: prove que você é craque e responda ao quiz do Acerte ou Caia! Demonstre seus conhecimentos e ao final confira a sua posição no ranking digital do game show Quizzes|Do R7 17/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h40 ) twitter

Prove que você é um gênio respondendo o novo quiz do Acerte ou Caia! Antonio Chahestian/RECORD

Já pensou que pode ter um lado gênio escondido em você? Hora de testar seus conhecimentos com o novo quiz do Acerte ou Caia!. Dez perguntas foram selecionadas para você cumprir esse desafio. Não se esqueça que, assim como no programa, só há 30 segundos para responder as perguntas. Vai com a cara e coragem, jogador!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.