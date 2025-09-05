Jogador de milhões? Responda ao quiz do Acerte ou Caia! e mostre que é craque Fique atento! Assim como na TV, cada pergunta só pode ser respondida em até trinta segundos Quizzes|Do R7 05/09/2025 - 09h16 (Atualizado em 05/09/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Cavalcante Edu Moraes/RECORD

O melhor momento da semana finalmente chegou! Está na hora de reunir a família para se divertir e descobrir quem será o campeão da vez no quiz do Acerte ou Caia!.

Você terá apenas trinta segundos para responder cada pergunta e, após o tempo se esgotar, não será possível assinalar nenhuma alternativa. Chegou a hora de mostrar que é o verdadeiro jogador de milhões!

Escolha a melhor alternativa e vai com tudo!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar neste domingo (7), a partir das 17h, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.