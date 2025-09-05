Jogador de milhões? Responda ao quiz do Acerte ou Caia! e mostre que é craque
Fique atento! Assim como na TV, cada pergunta só pode ser respondida em até trinta segundos
O melhor momento da semana finalmente chegou! Está na hora de reunir a família para se divertir e descobrir quem será o campeão da vez no quiz do Acerte ou Caia!.
Você terá apenas trinta segundos para responder cada pergunta e, após o tempo se esgotar, não será possível assinalar nenhuma alternativa. Chegou a hora de mostrar que é o verdadeiro jogador de milhões!
Escolha a melhor alternativa e vai com tudo!
O Acerte ou Caia! vai ao ar neste domingo (7), a partir das 17h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus.