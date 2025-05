Modo jogador on: responda ao quiz do Acerte ou Caia! e prove que é o líder da vez Preparado para o seu novo desafio semanal? Fique atento, você só tem 30 segundos para cada resposta! Quizzes|Do R7 23/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h17 ) twitter

Venha jogar com o Tom no novo quiz de Acerte ou Caia! Edu Moraes/RECORD

O seu quiz semanal favorito finalmente está no ar e chegou a hora de mostrar que é fera no desafio do Acerte ou Caia!.

Assim como no programa, você tem no máximo de 30 segundos para responder cada pergunta. Então, fique ligado e acelere!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na RECORD!