Quer ser um campeão? Faça o quiz do Acerte ou Caia! e descubra se você conseguiria As perguntas mais divertidas da televisão brasileira já estão disponíveis para serem respondidas! Quizzes|Do R7 28/02/2025 - 17h16 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h16 )

O quiz semanal mais aguardado de todos já está disponível! Não deixe de conferir e arrasar nas respostas

Já pensou em ser um super campeão do Acerte ou Caia!? Com certeza, a sensação é ótima para aqueles que vivenciam essa experiência. Que tal ter um gostinho de como seria respondendo o quiz semanal do game show?

Assim como no programa, serão trinta segundos cronometrados para você responder cada uma das perguntas. Não fique de fora dessa!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 16h. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.