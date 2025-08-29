Rumo ao Desafio Final? Responda ao quiz do Acerte ou Caia! e arrase Prove que é o mais novo campeão do game show, mas fique ligado no cronômetro Quizzes|Do R7 29/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O seu quiz semanal favorito já está disponível! Prove que escaparia do buraco no game show Edu Moraes/RECORD

Chegou a sua vez de participar do game show do Acerte ou Caia! Mas será que após responder ao quiz terá uma vitória história e você vai seguir rumo ao Desafio Final? Ou terá uma queda cômica?

Fique ligado no cronômetro! Assim como no programa, você terá apenas trinta segundos para responder cada pergunta!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus .