Sua vez de brilhar: responda ao quiz do Acerte ou Caia! e arrase

Bora descobrir se você chegaria até o Desafio Final ou não com o quiz do Acerte ou Caia! Antonio Chahestian/RECORD

Com certeza você já se imaginou jogando no Acerte ou Caia!, não é? Mas será que iria jogar na fase mais decisiva dele? O Desafio Final é o maior impasse de quem vence todos os duelos do game e tem que lidar com a dúvida e a pressão de encarar ou não. Ao mesmo tempo, é a fase mais cobiçada pelos jogadores mais destemidos. Vem descobrir se você chegaria lá!

Lembrando que, assim como no programa, cada pergunta tem o tempo limite de trinta segundos para serem respondidas.

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.