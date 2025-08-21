Sua vez de brilhar: responda ao quiz do Acerte ou Caia! e prove que sabe mais que o Leo Dias Fique atento! Você só tem trinta segundos para responder cada pergunta Quizzes|Do R7 21/08/2025 - 13h55 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leo Dias fez história derrubando todos os adversários no programa, você consegue fazer o mesmo? Reprodução/RECORD

Se você estivesse na disputa pelo grande prêmio do Acerte ou Caia!, como você se sairia? Daria tchau logo no início do programa ou teria um desempenho digno do Leo Dias? Responda ao quiz e descubra!

Lembrando que, assim como no programa, você terá apenas trinta segundos para responder cada pergunta e, após o cronômetro zerar, não será mais possível assinalar nenhuma alternativa.

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD . Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no RecordPlus .

Veja também: Acerte ou Caia! completa um ano no ar com desafio de campeões neste domingo (24)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prepare-se para uma disputa eletrizante e cheia de entretenimento! No próximo domingo (24), o Acerte ou Caia! recebe um elenco estrelado, formado por onze participantes que já conhecem o sabor da vitória. Comandados por Tom Cavalcante, eles sobem ao palco novamente em busca do segundo título de campeão e do prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. Conheça o elenco e prepare sua torcida!