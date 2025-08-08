Sua vez: responda ao quiz do Acerte ou Caia! e seja o campeão da rodada
Cada pergunta tem apenas trinta segundos para ser respondida; demonstre todo o seu conhecimento
Pura diversão em forma de sete perguntas para agitar seu dia? Temos! O novo quiz do Acerte ou Caia! já está disponível para você jogar com os amigos e a família.
Será que você vai conseguir ganhar essa competição e ficar no topo do ranking? A hora de saber isso é agora! Não se esqueça que, assim como no programa, cada pergunta tem o tempo limite de trinta segundos para serem respondidas. Jogue com tudo!
O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.