Sua vez: responda ao quiz do Acerte ou Caia! e seja o campeão da rodada

O seu quiz semanal favorito já está disponível Edu Moraes/RECORD

Pura diversão em forma de sete perguntas para agitar seu dia? Temos! O novo quiz do Acerte ou Caia! já está disponível para você jogar com os amigos e a família.

Será que você vai conseguir ganhar essa competição e ficar no topo do ranking? A hora de saber isso é agora! Não se esqueça que, assim como no programa, cada pergunta tem o tempo limite de trinta segundos para serem respondidas. Jogue com tudo!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

