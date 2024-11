Você no game: responda ao quiz do ‘Acerte ou Caia!’ e garanta seu lugar no ranking Que tal ter um dia de líder e provar que está antenado em diversos assuntos? Comece agora a testar seus conhecimentos Quizzes|Do R7 22/11/2024 - 13h31 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h31 ) twitter

Tom Cavalcante comanda o game todos os domingos, a partir das 14h15 Divulgação/RECORD

Você tem uma nova oportunidade de garantir o primeiro lugar no ranking da semana no quiz do Acerte ou Caia! Preparamos um teste exclusivo para os fãs do game show mostrarem suas habilidades e conhecimentos. Responda ao quiz e sinta a pressão do programa!

Será que você vai cair no buraco ou vai vencer o game? Descubra!

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Vai cair agora... Reveja as quedas dos famosos no Acerte ou Caia!:

share Que tal dar boas gargalhadas com os closes do Acerte ou Caia!? Os famosos do décimo terceiro episódio capricharam nas caras e bocas durante a queda. Ao escutar a frase 'vai cair agora', eles entram em parafusos e protagonizam cenas icônicas. Preparamos os melhores prints para você se divertir!