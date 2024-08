Você se daria bem na estreia do ‘Acerte ou Caia!’? Prove Faça o teste e descubra se cairia no buraco ou levaria o prêmio do programa Quizzes|Do R7 28/08/2024 - 12h24 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h24 ) ‌



Prepare-se para encarar as questões mais complicadas do primeiro episódio Reprodução/RECORD

O Acerte ou Caia! estreou com tudo na tela da RECORD. E se você acompanhou o primeiro episódio, deve ter se divertido e ficado com gostinho de quero mais, não é? Para os fãs do game show, preparamos um quiz só com as perguntas mais difíceis do programa, aquelas que fizeram os famosos perderem o chão! Será que você aceita o desafio?

Faça o teste e descubra se você cairia no buraco ou levaria o prêmio do jogo:

Este quiz ainda não está disponível.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

